Trafikken til Egernsundbroen skæres ned til et spor

Egernsund: Politikerne har lyttet til borgere i Egernsund, der i årevis har kæmpet for at få farten reduceret frem mod og fra Egernsundbroen. Teknik- og miljøudvalget har nu vedtaget en plan, der skal trafiksikre strækningen.

- Vi skal i gang så hurtigt som muligt. Jeg håber allerede her i første halvår, siger udvalgsformand Aase Nyegaard (Fælleslisten).

Bilernes hastighed på den dobbeltsporede del af Brovej er generelt for høj, hvilket jævnligt skaber farlige situationer. Kommunen har gennem årene modtaget henvendelser fra borgere med oplysninger om, at der jævnligt sker ulykker og opstår farlige situationer ved udkørsler og krydsning af Brovej.

Formålet med den nye plan er at sikre, at hastigheden på vejstrækningen og broen nedsættes, og at de bløde trafikanter ikke skal krydse vejbanerne så ofte, som det sker i dag. Konkret kommer der en indsnævring af den dobbeltsporede del af Brovej frem til Egernsundbroen til ét spor med overhalingsforbud.

Desuden kommer der højresvingsbaner ved fire indfaldsveje, buslomme flyttes samt der etableres fortov på to strækninger. Desuden skal slidtagearbejdet på asfalten opprioriteres. Udvalget vil også gerne imødekomme et borgerønske om at etablere en mere sikker krydsning af Egernsundbroen for bløde trafikanter.