Når broen er oppe, er der kø ved Egernsundbroen, men ellers er der ikke behov for to spor, lyder vurderingen. Arkivfoto

Borgere i Egernsund kæmper for at få trafikken og farten reduceret på vej mod broen, og det kan ske at lykkes.

EGERNSUND: Bilister på vej mod eller fra Egernsundbroen bruger ofte den dobbeltsporede vej til at overhale. Det giver ifølge borgerne i området høj fart og livsfarlige situationer, ikke mindst når man skal krydse fra den ene del af Egernsund til den anden over den firesporede vej på østsiden af broen. Der må folk nogle gange springe for livet, påpeger fortalere for at få trafikken ned i ét spor på netop den del af strækningen til og fra broen. - Vi har gennem lang tid forsøgt at få politikerne i tale for at få lavet en begrænsning på trafikken i området. Nu ser det endelig ud til at lykkes. Det er virkelig en farlig krydsning med høj fart og flere alvorlige ulykker, siger fortaler Gerhard Pawlowski, der er initiativtager til trafiksikringen. - Trafiktællinger har vist, der ikke er behov for et ekstra spor. Der er kun pres på, når broen er lukket. Vi vil gerne tage borgerne med på råd om, hvad der skal ske på strækningen, siger medlem af teknik- og miljøudvalget Stefan Lydal, Dansk Folkeparti. - Vi har afsat 600.000 kroner til trafiksikring ved Egernsundbroen. Vi har bedt om oplæg til, hvad der skal til for at sikre de bløde trafikanter. Der bliver et borgermøde, hvor der er lagt op til, vi får de forskellige forhold og forslag på bordet, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Forslaget Forvaltningen vurderer, at det vil sænke bilernes hastighed og øge trafiksikkerheden at etablere følgende løsninger, som illustreres i bilag:* indsnævring af den dobbeltsporede del af Brovej, Egernsund frem til Egernsundbroen til ét spor med overhalingsforbud



* tilføjelse af højresvingsbaner ved følgende indfaldsveje:



Brillevej, Sundgade overfor Brillevej, Sundgade ved Strandvej, Skovgade



* buslomme flyttes 130 meter fra østsiden af Brillevej til vestsiden af Brillevej



* etablering af fortov på følgende strækninger: mellem Havnevej og Brillevej, fra Gartnerparken til cykelsti.



Forvaltningen foreslår desuden at imødekomme et borgerønske om at etablere en mere sikker krydsning af Egernsundbroen for bløde trafikanter.