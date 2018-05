Trafikken i Center Øst spidser til

Både forretningsdrivende, skole og borgere i området peger på det problematiske i den stigende mængde trafik i Center Øst i Sønderborg. Kommunens Projekt & Anlæg holder et vågent øje og vurderer, at der bliver behov for tiltag - særligt omkring Nørrekobbel.

Sønderborg: Alle, der jævnligt kommer i Sønderborgs handelsmekka - Center Øst - ved, at bilerne til tider er ret så mange. Erhvervsområdet er snart plastret helt til med de store butikker, som trækker kunder fra nær og fjerne. I øjeblikket er der byggeaktivitet på hjørnegrunden ved Grundtvigs Alle og Stenager, hvor der opføres et butikscenter med bowlingbaner klar til at åbne senere på året. I forlængelse af en høringsperiode tidligere på året har byrådet her i begyndelsen af april vedtaget et såkaldt kommuneplantillæg med mulighed for større butiksarealer. Her kom der også flere svar fra borgere og forretningsdrivende: "Jeg vil gøre opmærksom på, at vi har meget store trafikale problemer på vores p-plads, den bliver brugt til offentligt gennemkørsel", lyder det fra Knud Due, som er medindehaver af Garant / Als Gulvservice på Stenager 15B. "Vi er bekymret for trafiksikkerheden og trafikafviklingen omkring Stenager. Her tænker vi især på gennemkørsel, der i dag sker fra Garant til Plantorama. I dag er der allerede voldsom trafik. Vi ser ofte trafikproblemer, der giver farlige situationer og uro på vejen. De nye funktioner som bowlingcenter og butikker vil belaste trafikken mere end bilhandleren tidligere har gjort", lyder der i et høringssvar fra Ulla og Peter Schmidt på Søvang 1, der støder op til området. Det bakkes op af flere lignende bemærkninger fra andre beboere i nærheden.

Center Øst Handelsområdet Center Øst fik for alvor vind i sejlene med opførelsen af varehuset A-Z - senere Bilka i 1990'erne. Senere er der kommet en lang række større forretninger til som eksempelvis Jysk, Idémøbler, Plantorama, Silvan, Elgiganten, Harald Nyborg og Power.Lige nu opføres et butikscenter med fire butikker og nyt bowlingcenter i krydset Grundtvigs Allé og Nørrekobbel/Stenager.



Ændringer i Planloven har gjort det muligt at udvide butikker op til 5000 kvadratmeter, hvis der er plads. Grænsen er i dag omkring 2000 kvadratmeter bortset fra for eksempel særligt pladskrævende butikker. På længere sigt kan der blive tale om butikker op til 10.000 kvadratmeter.



Byrådet vedtog i begyndelsen af april i år et kommuneplantillæg, som ændrer området på det netop nævnte område og desuden lægger et mere klart snit i forhold til, hvilke butikker man ønsker placeret i Center Øst og hvilke i bymidten. Butikker på under 750 kvadratmeter vil typisk blive henvist til bymidten.

Dialog med Garant De trafikale forhold er imidlertid ikke en del af arbejdet med kommuneplanen, men skal reguleres i en efterfølgende lokalplan. Derfor har borgere med bemærkningerne til de trafikale problemer også alle fået at vide, at høringssvarene er videresendt til Projekt & Anlæg, der arbejder med trafikafvikling. - Vi er klar over, at den mere intense trafik giver problemer. Helt konkret har vi været i dialog med Garant om skiltning med gennemkørsel forbudt. Hvis det ikke virker, må vi se på andre muligheder. Det er privat vej, så butikkerne kan i enighed også beslutte at lukke den af, forklarer afdelingsleder i Projekt & Anlæg, Jens-Kristian Mikkelsen.