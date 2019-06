Trafikkaos til Bon Jovi-koncert mens Alssundbroen var tom

Sønderborg: Mens tusindvis af borgere dagen efter rockkoncerten med bandet Bon Jovi på Slagmarken undrer sig over, hvorfor det skulle tage timer at komme igennem Sønderborg by og mod Jylland, må de vente på en forklaring. For Sønderborg Kommunes øverste ansvarlige, økonomidirektør Bjarke Eriksen, ønsker slet ikke at forholde sig til trafikafviklingen.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jo, jeg kan godt se, at der har været utilfredse på sociale medier. Men jeg har ingen kommentarer til det, siger han.

En af de mere end 500 borgere, der har kommenteret trafikafviklingen alene på JydskeVestkysten og JV.dk er byrådsmedlem Jesper Kock fra Socialdemokratiet.

"Sønderborg er ikke bygget til at man spærrer veje og ensretter veje. At lukke Alssundbroen, så al eftermiddagstrafikken skulle igennem Sønderborg - ja, det er byen ikke bygget til. Man ensrettede heller ikke broen under Spejderlejeren. Derfor holder jeg ved det jeg skrev klokken 14:52, hvor trafikken var kaos, selv om det var inden den store koncerttrafik. Så ros og medalje til dig og dem, der lavede trafikplanen."

Andre beretter om ture på tre-fire-fem timer for at nå hjem fra arbejde på Nordals til Gråsten og andre stedet på fastlandet, hvor børn ventede i daginstitutioner, hjemmepleje med behov for politieskorte for at komme ud til borgere med medicin.

Lene Neumann Jepsen skriver:

"Det er helt sikkert et stort logistisk puslespil, der skal gå op for Sønderborg Kommune. Men når man ser at broen er helt tom, imens man sidder på anden time sidder fast i midtbyen for at komme til Jylland, så bliver man lidt trist."

- Bjarke Eriksen. Du er vel ikke kun blevet bekendt med trafikafviklingen fra de sociale medier, jeg går ud fra, at du også har fået meldinger fra dine egne folk?

- Jo, det har jeg. Men jeg har ikke nogen kommentarer, vi evaluerer hele forløbet i næste uge med politiet og Vejdirektoratet, siger Bjarke Eriksen.