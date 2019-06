Trafikkaos deler folk

De store trafikale problemer tirsdag i forbindelse med Bon Jovi-koncerten har skabt stor debat. Mange er rasende over, at det skulle tage timer at komme hjem fra Als til Jylland. Andre mener, at det må man finde sig i, når det sker så sjældent.

Sønderborg: Hvordan skal det dog ikke gå til Tour de France i 2021?

Sådan tænker mange borgere og ikke mindst trafikanter i Sønderborg, for touren vil helt sikkert trække langt flere tilskuere end Bon Jovi på Slagmarken. Hvis man har været i København kender man til den slags køkørsel og trafikpropper som i Sønderborg tirsdag. I Hamborg oplever man store trafikale problemer i store dele af byen, når Hamburger SV spiller hjemmekampe med op til 60.000 tilskuere. Så er det ikke et vilkår med trafikkaos, når der især på en hverdag afvikles store rockkoncerter på en ø som Als, hvor bilisterne skal over to broer i begge retninger? Eller er det skidt trafikplanlægning med ensretning og en lukket Alssundbro i retning mod Jylland fra tidligt om eftermiddagen - lige når folk skal hjem fra arbejde på Als og til Jylland?

Det er folk ikke helt enige om - vidner de mere end 500, der har kommenteret JydskeVestkystens historier om trafikkaosset tirsdag, da der var Bon Jovi-koncert med 25.000 tilskuere på Slagmarken udenfor Sønderborg by.

Her er et udpluk:

Tommy Nielsen

"Tja, det skulle da ikke undre mig at de små butikker laver et erstatningskrav overfor kommunen/kultursyd for tabt indtjening pga. kaos på alle vejene. Men det positive ved at nå centrum efter 1,5 time i kø og endda udenom hele hjertet er, at der ikke er mange mennesker i butikkerne. Men det gav jo sig selv, at spærrer man den mest trafikerede hovedvej af og sender denne trafik igennem i forvej en hårdt belastet by, så er det dømt til at gå galt."

Sabrina Simonsen Sørensen:

"Hold nu ferie hvor folk de hyler! Her hvor jeg arbejder i vejle, har alle fri klokken 16, derfor tager det cirka 30 min at komme ud af strækningen på 50 meter hver dag. Samtidig er der fuldstændig kaos i midtbyen hver dag både morgen og fyraften - og det er der med garanti også i andre byer. Nu må folk simpelthen holde op med at skabe sig over én dag!"

Preben Drabsch Jensen:

"For min skyld kan de annoncere en koncert et år i forvejen, det hjælper bare ikke på en dårlig trafikløsning for folk, der kommer længere væk fra og skal til og fra arbejde, ser frem til Touren ..."

Ben Lawaetz Bang:

"Tror I skal være glade for, I ikke bor i Aarhus. Der kaldes dette for myldretid og sker to gange om dagen."

Brith Kleis Nielsen:

"Om jeg fatter at der ikke er etableret p-pladser udenfor byen, og busser til transport. For en gang skyld kunne Sønderborg lære noget af Åbenrå."

Josephine Charlotte Mørk Hansen:

"Hallo! Prøv nu at slappe af og glæd jer da over, at Sønderborg kommer på Danmarks- og Verdenskortet! Det er da mega fedt!!! Pak nu lige småligheden og egoismen væk. Tror da også, at alle glæder sig til Touren i 2021, eller?? Glæd jer! Det bliver da mindst lige så vildt/stort/crazy."

Jeanette Simonsen:

"Og det er super vi som arbejder inde i byen ikke kan nå at hente vores børn i institutionen!"

Bodil Weile Petersen:

"De kunne bare have lavet p-plads på Jyllands siden og kørt med busser frem og tilbage. Det ville være mit bud. Man må sige der er plads til forbedring. Man kan jo ikke bare gå eller cykle, når man skal til Linak eller Danfoss."

Carsten Fenn:

"Så lykkedes det omsider at komme hjem. Nu har vi kun brugt fire timer på at blive drevet i ring rundt i Sønderborg til ingen verdens nytte. Fandeme godt for klimaet!"

Helle Quitzau:

"Det minder om tiden før Alssundbroen. Dengang kunne min svigerfar holde for broen fire gange, inden han nåede fra Danfoss til Vemmingbund."

Mike Fogt Hansen:

"Hvad med dem der bor i de større danske byer. Da er det her tæt på at være hverdag. Folk skal altid finde noget at brokke sig over. I øvrigt så kan det næsten ikke undgås med alt den trafik."

Yvonne Søndergård Jensen:

"Jeg tænker ikke der skal spærres så meget af og slet ikke Alssundbroen! Det var no go. Så hellere undvære koncerter af den størrelse."