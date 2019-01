Trafikforhold og lugtgener største hurdler ved et biogasanlæg i Kværs

Bæredygtigt

Biogasanlægget i Kværs koster 250 millioner kroner og modtager omkring 800.000 ton gylle og husdyrgødning om året. Der tages første spadestik til et lignende anlæg i Glansager til marts til samme pris, så der sættes en halv milliard kroner i CO2 neutral energiforsyning i biogasanlæg i Sønderborg kommune de kommende år. Produktionen i Kvræs bliver 27 millioner kubikmeter biogas om året. Der skal laves en miljøvurdering. Folk kan komme med input, betænkeligheder og gøre opmærksom på vigtige ting frem til 30. januar på post@sonderborg .dk Nature Energy har bygget syv biogasanlæg i Danmark og har flere i støbeskeen blandt andet de to i Kværs og Glansager. Det er muligt at komme med på en tur til et anlæg på lørdag 19. januar ved at tilmelde sig på Hr-afd@natureenergy.dk