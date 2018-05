Træer doneret af lokale virksomheder skal skabe den nye folkeskov i Oksbøl Skov

Als: Mandag den 7. maj kl. 10.30 indvies den nye statsskov - Oksbøl Skov - folkeskoven af borgmester Erik Lauritzen, formand for Growing Trees Network Lars Heiselberg og skovrider Inge Gillesberg. Ved samme lejlighed markeres det, at Linak, DHL, Tommerup Heilskov Kistefabrik har doneret planter til den nye skov. Formålet med skoven er at beskytte drikkevandet under den, og skoven skabes i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Vandsamarbejdet og Naturstyrelsen med et fælles projekt i samarbejde med Growing Trees Network Foundation A/S.

Om eftermiddagen indledes det egentlige arbejde med at tilplante den nye skov, og her er ansatte fra de donerende virksomheder samt alle borgere inviteret til at komme og give en hånd med. Man mødes ved havnbjergvej 21 kl. 15.

- På dagen vil det være muligt at købe og dekorere sin egen glasvand-flaske. Når den efterfølgende står flot dekoreret i køleskabet med afkølet velsmagende vandhane vand, bliver den flittigt brugt, siger Lars Heiselberg Vang Jensen i en pressemeddelelse.