Toys'r'us genåbner i Sønderborg

Sønderborg: Sammen med en række andre Fætter BR-butikker og Toys'r'us åbner sidstnævnte i Sønderborg nu også for en midlertidig periode på trods af konkursen, som blev en realitet for få uger siden. Det oplyser legetøjskoncernen bag butikkerne - Top Toy - på sin hjemmeside.

I Danmark drejer det sig om fem Fætter BR-butikker og 21 Toys'r'us-butikker og altså der i blandt den i Center Øst, der kun har haft åbent siden slutningen af oktober sidste år. Her åbnede den i det nye del af handelsområdet sammen med blandt andre Baby Sam og Maxi Zoo.

- Der er ikke noget, der er ændret i forhold til at gå konkurs desværre. Det er rigtigt, at vi lige nu forbereder et ret vildt januarudsalg som en del af konkursen. Fordi vi har bemandet de her 64 butikker på tværs af Sverige, Finland og Danmark, så er der jo folk derude, som er ved at forberede det, udtaler talsmand for Top Toy, Lars Kirk til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Derfor har vi valgt at holde åbent. Det er godt for kunderne, for så kan de få forlænget deres byttefrister en lille smule. Og så kan man selvfølgelig også købe nogle varer, hvis man vil det, fortæller Lars Kirk endvidere til Ekstra Bladet.

Udsalget begynder i næste uge, og der kommer en plan for, hvor lang tid udsalget varer.