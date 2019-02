Tour-kommuner kan køre på økonomisk frihjul: Borgmester forventer bidrag

Det ser på nuværende tidspunkt ikke ud til at koste Haderslev, Kolding og Aabenraa kommuner noget at få Tour De France-feltet til at køre gennem kommunerne i 2021. Sønderborg-borgmester forventer, at de øvrige kommuner bidrager, men Kolding-borgmester afviser allerede at bruge skattekroner på arrangementet.