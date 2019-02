Tour-direktør: Verdens største cykelløb til cykellandet Danmark

Tour de France-direktør Christian Prudhomme oplyser ifølge det franske medie Europe 1, at verdens største cykelløb kommer til Danmark om to år. Der bliver målby Sønderborg.

"Så blev det officielt. Tour de France starter i Danmark i 2021. Det bliver kæmpestort med en af verdens allerstørste og mest omtalte sportsbegivenheder på dansk jord. Jeg glæder mig allerede". Men få minutter senere trak han sit tweet, fordi det franske medie trak deres historie. Den blev dog publiceret i en ny version senere onsdag eftermiddag. Flere medier skriver, at der torsdag vil blive holdt et pressemøde om Tour de France-starten i Danmark - enten i Statsministeriet eller på Københavns Rådhus. Ingen vil fra dansk side officielt bekræfte, at touren starter i Danmark i 2021.

Tour de France indledes i den danske hovedstad, København. Derefter går turen over Roskilde, Odense, Vejle og Sønderborg. Der vil være målby i Sønderborg, hvor et godt bud på opløb er ved det historiske bakker på Dybbøl Banke. Her har der været mange finaler i cykelløbet Danmark Rundt.

Borgmester: Vi har intet hørt

Borgmester Erik Lauritzen (S) i Sønderborg har endnu ikke modtaget en officiel meddelelse om, at touren kommer til Danmark og Sønderborg i 2021.

- Det er jo det, vi har kæmpet for i mange år. Men jeg må bare sige, at det er ikke officielt. Vi har kontaktet sekretariatet for en dansk tourstart efter de mange historier i dag. Beskeden derfra er, at der er ikke noget officielt nyt om en dansk tourstart. Nej, jeg kender heller ikke til, at der skulle være et pressemøde torsdag, siger han.

- Men hvis det bliver sådan, at touren kommer til Danmark og til Sønderborg, jamen så bliver det jo helt fantastisk, siger Erik Lauritzen.

Bag en dansk Tour de France start står Erhvervsministeriet, Sønderborg, Odense, Roskilde, København og Vejle kommuner. Regionerne Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden støtter med i alt 15 millioner kroner, mens Sønderborg har givet tilsagn om ti millioner kroner og Vejle med fem millioner kroner. Regeringen vil støtte med 17 millioner kroner. Det vurderes, at et samlet budget for en dansk tourstart er på cirka 90-100 millioner kroner.

Tour de France er verdens tredjestørste sportsbegivenhed efter OL og VM i fodbold.