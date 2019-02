Tour-direktør: Tourstart i Sønderborg vil overbevise franskmænd

Topchefen for verdens største cykelløb, Christian Prudhomme, var nærmest rørt over den modtagelse han og Tour de France har fået i Sønderborg. Det vil overbevise franskmændene om, at det er rigtigt med en Grand Depart i Danmark, sagde han.

Mojne!

Med den sønderjyske hilsen og den karakteristiske franske tone og charme indledte Tour de France-direktør Christian Prudhomme første etape af pressemødet på Sønderborg Slot fredag eftermiddag. Prologen havde borgmester Erik Lauritzen (S) taget.

- Det er en af de største og mest ikoniske sportsevent i verden. Det vil være en unik mulighed for vores dejlige egn til at vise os frem for cykelfans over hele verden, sagde borgmesteren. Han nævnte Sønderborg Kommunes store indsats og satsning på at blive CO2-neutral i 2029 - Project Zero - og at cykling er en del af den strategi. Med at få flere til at cykle, samarbejder med cykelklubber og anlæg af flere cykelstier i hele området.

Christian Prudhomme virkede nærmest rørt over den varme velkomst den kolde dag i februar.

- Jeg ved, I har en stor passion for cykling, men jeg vidste ikke, at den var så stærk og kom så direkte fra hjertet, sagde Tour-direktøren. Han var meget taknemmelig for de flere hundred sønderborgere, der modtog tourkaravanen med ham selv, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), kulturminister - og dermed sportens minister Mette Bock (LA) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i gården til Sønderborg Slot. Med danske og franske flag. Fastelavnsboller med glasur i de franske farver - trikoloren - rød, hvid og blå. Storskærm og klapsavler.

- Det er uforglemmeligt. Tak. Mange tak - merci, sagde han på engelsk, dansk og fransk.

- Jeg ved allerede nu, at Grand Depart i Danmark bliver en af de bedste i tourens historie. Jeg fornemmer jeres passion i jeres øjne og hjerter. Mange franskmænd har svært ved at forstå, hvorfor touren skal starte i Danmark. Jeg vil sende fotos hjem her fra Sønderborg, så vil franskmændene forstå hvorfor, sagde Christian Prudhomme. Ikke et øje var tørt, og nede i gården ville jublen ingen ende tage. Den kunne høres helt oppe i Riddersalen på slottet, hvor pressemødet blev holdt i de imponerende historiske rammer.