Tour de France til Sønderborg i 2021

Sønderborg: Det er efter en række års indsats lykkedes at få verdens største cykelløb til Danmark og dermed Sønderborg. For den sønderjyske by er nemlig en af de byer, der bliver målby for en af de tre etaper af Tour de France, der afvikles i Danmark i 2021.

På Twitter har finansminister Ifølge DR har finansminister Kristian Jensen netop bekræftet, at Tour de France kommer til Danmark i 2021.

"Så blev det officielt! Tour de France starter i Danmark i 2021. Det bliver kæmpe med en af verdens allerstørste og mest omtalte sportsbegivenheder på dansk jord. Jeg glæder mig allerede", skrev finansministeren. Han har dog efterfølgende pillet sit tweet af, men han afviser ikke, at historien er korrekt. Statsministeriet ønsker ikke at kommentere historien over for DR Nyheder.

Tour de France indledes nemlig i den danske hovedstad, København, i 2021, har løbsdirektør Christian Prudhomme bekræftet over for det franske medie Europe 1.

- I København er der flere cykler end indbyggere. Det er en historie om et møde mellem verdens største cykelløb og verdens største cykelby, siger Tour-direktøren. Det franske medie har dog nu pillet artiklen af igen.

JV.dk følger sagen.