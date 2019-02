Tour de France-etape får målby i Sønderborg: Turistdirektører drømmer stort

Det bliver med afstand den største sportsevent i Danmark nogensinde, når verdens største cykelløb sender rytterne rundt på tre etaper i det lille land mod nord.

En af etaperne har målby i Sønderborg, og det er markant større at være målby end startby. Formand for Sønderborg Handsel, Rikke Torré, og direktør for turistorganisationen Destination Sønderborg, Karsten Justesen, ser perspektiver i, at der kommer titusindvis af tilskuere, flere tusinde journalister og fotografer fra hele verden - og hundredvis af millioner tv-seere over den ganske klode.

- Det er jo fantastisk. Hvis vi får den, bliver det mega stort. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, men hvordan og hvorledes, det er spørgsmålet, siger Rikke Torré.

- Jeg har lyst til at drømme stort! Vi skal samarbejde hele vejen rundt. På turismen, handel og detail og hoteller. Vi har jo aktørudvalget, Kultur, Handel og Turisme. Her skal vi løse tingene i fællesskab, siger hun.

Karsten Justesen glæder sig også. Han mener, at netop Tour de France klikker som cykelsko på pedal med den lokale turismestrategi.

- Vi har arbejdet med cykling som strategi for turismen i Sønderborg i flere år, så vi kunne ikke ønske os noget bedre end Tour de France, siger han. Strategien har omfattet en branding af cykelrute N8, der også er kendt som Østersø-ruten.

- Vi havde øjnet muligheden for, at Tour de France kunne komme hertil, så vi ville være på forkant med projektet, inden alle gæsterne kommer, siger Karsten Justesen.