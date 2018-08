Totalt mobilforbud i folkeskolen deler folk

Mange mennesker har over facebook reageret på, at Peter Hansen vil indføre totalforbud mod mobiltelefoner på Sønderborg Kommunes folkeskoler.

Sønderborg: Langt over 4.000 har læst og omkring 100 allerede givet deres mening til kende på facebook-gruppen "Politik i Sønderborg" på Venstre-manden Peter Hansens forslag om, at gøre ligesom i Frankrig og indføre totalforbud mod mobiltelefoner på Sønderborg Kommunes folkeskoler.

- Måske skulle man overlade beslutningen til de fagfolk, vi har uddannet på statens regning - altså lærerne - og ikke politikerne? Tror faktisk de har en finger på pulsen omkring, hvilke medier de inddrager i undervisningen, skriver Lisbeth Nørregaard Gram.

- Det er vel forældrene, der opdrager og sætter grænser for deres børn. De gør ofte, hvad vi forældre gør. Alle bør tænke at den ikke er et livsnødvendigt under men en tidsrøver, skriver Dorthe Mehlberg.

- Man skal ikke teknisk begrænse sig ud af problemet. Man skal lære de unge mennesker nogle "online" manerer, og så skal det have konsekvenser ikke at overholde de regler, der sættes. Ligesom det havde konsekvenser, hvis man snakkede for meget i timerne, da jeg gik i skole, kommer det fra Jesper Sørensen.

- Man skulle blot indføre, at læreren indsamler alle elevernes telefoner ved starten af timen, og så kan de jo få dem i frikvarter, + hvis den skal bruges i undervisningen, foreslår Thomas Dissing.