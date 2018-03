Totalfredning rammer Nord-Als Musikfestival

- Hele området er åbenbart totalfredet, så vi må ikke længere banke de her 1,2 meter lange pløkker i jorden oppe ved Parkscenen, fordi der engang i 1600-tallet har ligger en ringmur et sted i Parkscene-området. Vi har godt nok aldrig ramt en stor sten i de 20 år, jeg har været med, men vi accepterer selvfølgelig, at der er nogle regler for fredningen, siger formanden.

- Der åbenbart er totalfredet, men vi har søgt om og fået lov til at holde festivalen, siger Karsten Fibiger, der er formand for Nord-Als Musikfestival. Men fredningen giver flere andre udfordringer. Så var gode råd dyre.

Nordals: Der er stort set udsolgt til Nord-Als Musikfestival 8.-9. juni, hvor især nogle af de store danske navne vil spille på Gårdscenen og Parkscenen. Men selv om der siden 1981 har været hold musikfestival på Slotsholmen, er det først nu, at festivalen har fået udfordringer i forhold til Slots- & Kulturstyrelsen. For i forbindelse med Nordborg Slots Efterskole har bygget en ny stor idrætshal, blev styrelsen opmærksom på, at der søreme også lige er en musikfestival om sommeren. På Slotsholmen. Så efter 37 musikfestivaler har man opdaget, at området er fredet.

Bro over voldgrav

Så den del ved Parkscenen er løst ved at anskaffe 30 ton beton, der placeres som blokke rundt omkring, der holder den store scene og telte i området. En noget større udfordring er overhovedet at få de store lastbiler kørt over til Slotsholmen, der reelt ligger på en ø med en sø og voldgrav omkring.

I mange år har festivalen bygget en midlertidig bro mellem engarealet til højre for vejen ind til slottet og så selve Slotsholmen. Der er lagt køreplader opad skråningerne ved selve voldgraven, og så er der bygget en midlertidig vej af stabilgrus. Det samme er sket i de halvandet år, det har taget at bygge idrætshallen på efterskolen. Gruset er så hver gang fjernet igen.

- Men der har så stået nogle arkæologer og holdt øje med, at det er gået rigtigt for sig. Vi har søgt om at få lov til at fortsætte på samme måde, men det har vi fået afslag på, fortæller Karsten Fibiger. I mellemtiden har han fået en dispensation til festivalen i 2018, men fra næste år er det slut.

- Vi kan ikke længere køre tingene ind ad vejen til slottet. Lastbilerne er blevet større. Grejet er blevet større. Alt er blevet større, og sikkerhedsmæssigt ønsker vi heller ikke store biler kørende inde på festivalområdet med fulde mennesker, fortæller Karsten Fibiger. I hvert fald siden 2006 har de bygget en midlertidige vej over voldgraven.

- Nu er vi sammen med gode samarbejdspartnere ved at undersøge muligheden for at bygge en bro i stål, som vi vil lægge ovenpå jorden. Den skal så være færdig til festivalen i 2019, men går det rigtigt godt, så er den måske allerede klar til i år. Vi er i en god dialog med Slots- & Kulturstyrelsen, og så må vi se, hvad de siger til den løsning, siger Karsten Fibiger.

Han vurderer, at broen kan koste 100.000 kroner, og at der skal søges Sønderborg Kommune, sponsorer og fonde om støtte.