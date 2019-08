Og sådan går stemningen hurtig ind under huden, når man bevæger sig rundt på torv og tilstødende gader. I dagenes anledning er der kommet sæbe i fontæne og bassin foran det tidligere rådhus, så det skummer over af begejstring til ære for særligt børnene omkring.

Politiske drillerier

I Nygade - lige rundt om hjørnet - har politikerne traditionen tro fundet sammen. Selv om det endnu er sommerferie, kan transportminister Benny Engelbrecht(S) fra rød lejr ikke helt dy sig og peger drilsk med fingeren over mod de blå fra Venstre.

- Se de står i skyggen, mens solen skinner på os, lyder det fra Engelbrecht, som dog straks bløder op med et nummer på guitar. Alt er godt og alle er glade.

Særligt tidligere borgmester Bendt Olesen, som gerne snakker politik og glæder sig meget over, at det gamle rådhus for år tilbage fik nyt liv med digital telefoni, restaurant og hotelværelser. Her er faktisk også en "Bendt Olesen Suite" til minde om slotsbyens sidste førstemand, der i tre perioder og gennem 13 år ledede kommunen og førte Gråsten frem mod den store kommunesammenlægning i 2006.