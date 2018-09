Torve-Hallen ved havnen får forpagter fra Holdbi Kro

Torve-Hallen i Sønderborg får ny restauratør med både bøf- og Michelin erfaring i bagagen. Paul Teichert opførte spisestedet for et par år siden, men ønsker nu mere tid til familien og andre projekter.

- Og jeg er meget glad for, at det netop er Paul Loichtl, der har sagt ja til at forpagte Torve-Hallen. Med ham i spidsen er jeg sikker på, at Torve-Hallen vil blive en sand perle blandt Sønderborgs mange restauranter, siger ejeren af Torve-Hallen Paul Teichert.

Sønderborg: Efter 16 år som restauratør og franchisetager på A Hereford Beefstouw på Holdbi Kro ved Kruså flytter 55-årige Paul Loichtl 1. oktober til havnefronten i Sønderborg. Det sker, når han bliver forpagter af Torve-Hallen, som for et par år siden blev opført af og siden er drevet af bysbarn Paul Teichert.

Gods i bagagen

55-årige Paul Loichtl er født og opvokset i Østrig, hvor han er uddannet både kok og tjener. Karrieren har givet ham ledende positioner på restauranter med både en og tre Michelin-stjerner blandt dem Aubergine i München, Prinz Eugen på Hilton i Wien og Park Hilton i München.

I syv år var Paul Loichtl restaurantchef på Drehrestaurant om Olympiaturm i München, hvor han var med i planlægningen af storarrangementer i forbindelse med eksempelvis Davis Cup, Siemens' årlige generalforsamling og Formel-1 på Hochenheim banen. Efter en afstikker på to år til Danmark for at blive inspektør på A Hereford Beefstouw i Tivoli, vendte han tilbage til Tyskland. Her var han banketchef i forbindelse med EXPO2000 i Hannover, hvor han stod for den daglige ledelse af VIP Lounges med over 700 gæster dagligt.

I 2001 vendte Paul Loichtl tilbage til Danmark for at blive daglig leder af A Hereford Beefstouw restauranten på adressen Aabenraa i Københavns indre by. - For mig er det, det rette tidspunkt til at prøve noget nyt, og komme til et sted med lidt mere puls end den, der er i Holdbi, siger Paul Loichtl, der lægger stor vægt på, at Torve-Hallens personale følger med, når han overtager stedet.