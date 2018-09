Torben Callesen er stoppet som varehuschef i Kvickly

- Det skyldes udvikling af driften. Tiden er inde til at få en ny træner. Vi har fået en ny butik i Borgen for fem år siden, og den har udviklet sig fint, men vi mener, der er mere potentiale i den. Vi skal have flere kunder til at vælge Kvickly Borgen, siger direktør i Brugsen for Als og Sundeved, Lars G. Andersen.

Brugsen for Als og Sundeved er Danmarks største brugsforening. Den omfatter Balsgården, Kvickly i Sønderborg og Nordborg, Superbrugsen Høruphav, Guderup og Augstenborg, DagliBrugsen Skovby, Sottrup, Fynshav, Dybøl og Nybøl samt Fakta i Kløvermarken, Ulkebøl og Havnbjerg. Derudover er tilknyttet 13 OK tankanlæg og vaskehaller til butikkerne. Kvickly Sønderborg har 70 medarbejdere.

Direktøren bestemmer

- Det er direktøren, der har fat i den lange ende og bestemmer, hvordan et hold skal være, og om der er behov for en ny træner. Selvfølgelig var det meget overraskende for mig. Jeg har været glad for at være i Brugsen for Als og Sundeved. Jeg har været der i 15 år og var forinden i Kvickly Haderslev, hvor jeg også var varehuschef til sidst, fortæller Torben Callesen, der har fået tilbudt et out placement kursus i nye karrieremæssige muligheder.

- Måske er det tid at prøve noget nyt efter et helt arbejdsliv i dagligvarebranchen. Jeg har ikke smækket med døren, men det tager nok tid, inden jeg kommer forbi til den kop kaffe, Lars G. Andersen har sagt jeg var velkommen til at komme og få. Selvfølgelig er det en mavepuster, siger Torben Callesen.

Han har været 26 år i Coop og forestod overflytningen af Kvicly til Borgen i forbindelse med ombygningen 2011-2013. Brugskæden besluttede efter lange overvejelser at lukke Kvickly i to år, da den blev en del af et butikscenter i stedet for at holde åbent, mens byggeriet stod på.

- Bygningen var så dårlig, at det på sigt var den rigtige beslutning at lukke stand alone butikken og flytte den ind i et center, siger Torben Callesen, der fejrede 25 års jubilæum med kolleger og forretningsforbindelser sidste år.