Topmøde for biblioteker kommer til Sønderborg

- Både os og biblioteksforeningen er enige om, at 100-året for Genforeningen er et oplagt tidspunkt at lægge topmødet i Sønderborg på. Jeg er glad for, at biblioteksforeningen anerkender det nye bibliotek på havnen og vores indsats for bibliotekerne gennem årene, siger kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt (Sl.P.).

Sønderborg: 450 kulturpolitikere, bibliotekschefer og andre fra biblioteks- og kulturverdenen var torsdag og fredag samlet i Messecenter Herning til det årlige Det Bibliotekspolitiske Topmøde. Her blev der sat fokus på fremtidens biblioteker og biblioteksloven. Næste år foregår topmødet i Esbjerg, og Sønderborg Kommunes udvalg for kultur, idræt, handel og turisme har denne uge godkendt, at topmødet i 2020 skal foregå i Sønderborg.

Koster 230.000 kroner

Topmødet har ikke tidligere været i Sønderborg, selvom biblioteksforeningen flere gange har henvendt sig til Sønderborg i forbindelse med at holde foreningens topmøde i byen. Det er en konference for politikere og fagfolk, hvor deltagerantallet er mellem 450 og. Udgiften for Sønderborg Kommune er 230.000 kroner, som blandt andet går til leje af Alsion, events og markedsføring.

- Det giver os mulighed for at præsentere vores nye kulturhus og synliggøre Sønderborg, når 500 gæster besøger Sønderborg. Der er også økonomisk værdi i det, når gæsterne kommer til byen. Det er god markedsføring, giver omsætning og arbejdspladser. Det vil helt sikkert skabe værdi for Sønderborg. Det vil også skabe stolthed i byen, at vi kan tiltrække sådan noget. Jeg håber også, at vi kan inspirere deltagerne i at investere i bibliotekerne, som vi har gjort, siger Stephan Kleinschmidt.

Topmødet kommer til at foregå den 16. og 17. april 2020. Ud over konferencen er der i tilknytning til konferencen udstillinger for leverandører og biblioteksinstitutioner.

Sønderborg Kommune forpligter sig til at betale for lokaler og hjælpe med planlægningen samt events og udflugter, der præsenterer kommunen.