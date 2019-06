Tommy mindes med bold og klubfest

Cheftræner Martin Prokopek i Guderup Idrætsanlæg, hvor Tommys spillertrøje hænger. De to var ikke kun brødre, men også gode venner med et stærkt samarbejde om fodbold i Egen UI. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Længe før den unge Tommy Menzer Prokopek døde for over to år siden levede en idé om at feste for de gamle klubspillere i Egen UI. Nu bærer broren Martin stafetten videre.

Egen: Fordi man mister sin bror og en rigtig god ven, behøver en fælles idé ikke også at dø. Den 26. marts 2017 døde fodboldentusiast og byrådsmedlem Tommy Prokopek pludseligt - kun 35 år gammel. Sammen med broren Martin trænede og koordinerede de to sammen førsteholdet hos Egen UI. - Vi snakkede af og til om, at vi skulle lave en spillerdag for de gamle fra klubben. Så kunne man mødes og trille lidt bold sammen og have hyggeligt socialt samvær, fortæller Martin Prokopek. Sidste år blev der taget lidt hul på ideen i forbindelse med den årlige EUI-dag. - Det viste sig at være rigtig godt. Flere kom hjem fra Aarhus og København for at være med. Og fordi der var hoppeborg og andet, blev det en familiebegivenhed, tilføjer Martin Prokopek. Klubdagen er da også ledsaget af et populært børnestævne med omkring 300 deltagere.

Jeg håber, mange vil kigge forbi. Det er et stævne helt i Tommys ånd, hvor man genser gamle venner og hygger sig omkring fodbold. Martin Prokopek

50.000 kroner Og i år, lørdag 22. juni, skal et officielt mindestævne - Tommys Minde Cup - så se dagens lys. - 80 er allerede tilmeldte, hvor vi så laver både fem- og syvmands hold til et stævne mellem kl. 10 og 14. Til sidst slutter vi med en lille opvisningskamp for de ældste, som er op mod 70 år, forklarer Martin Prokopek og understreger, at alle - selv om man ikke havde relationer til Tommy - er velkomne til at komme og se. Linak Arena vil i dagens anledning også have salg af pølser og drikkelse, der kan give lidt indtjening til ungdomsafdelingen. - Men ellers er det ikke for at tjene på det. Der blev samlet omkring 50.000 kroner ind efter Tommys død. Dem er vi i bestyrelsen enige om at brug af i forbindelse med mindecuppen, siger Martin Prokopek og tilføjer: - Jeg håber, mange vil kigge forbi. Det er et stævne helt i Tommys ånd, hvor man genser gamle venner og hygger sig omkring fodbold. Dagen slutter med en lukket fest for de tidligere og spillerede.