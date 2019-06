Tommy Prokopek mindet med fodbold i smil og solskin

GUDERUP: En solskinsdag på Linak Arena med glade børn i hoppeborg og prustende fodboldspillere på grønsværen som enhver anden sportsdag, der har været så mange af i Egen UI. Det er ikke til at se, men baggrunden for mange glade mennesker er samlet om leg og fodbold en midsommerdag fylder sikkert mere i hovedet på nogen end på andre. 26. marts 2017 døde 35-årige Tommy Menzer Prokopek af en hjerneblødning hjemme i sin seng midt om natten. Da hustruen Henriette Moos Prokopek fandt ham, var han livløs. Han var sovet ind. Hun blev enke i en ganske ung alder.

De forløbne to år er gået med at bearbejde sorgen. Tommy Prokopek var udover at være socialdemokratisk medlem af byrådet en ildsjæl, der ordnede et væld af opgaver som sportschef i Egen UI, der har hjemmebane på Linak Arena i Guderup. Lørdag fandt Tommys Minde Cup sted for anden gang. Den samler fodbold- og håndboldspillere i alle aldre og glade, legende børn, der vidner om, livet går videre, også når det er rigtig hårdt.

- 70 spillere har deltaget i en fodboldturnering. Det er gamle og nuværende spillere i Egen UI. De kommer alle steder fra og kommer hjem for at være med til at spille. I aften er vi 100 til spisning i teltet til Kong Fiddes livret. Vi startede med morgenmad, fortæller Martin Prokopek, lillebror til afdøde.

Der er ingen sentimentalitet på banen. Mange giver krammere og hilser og morer sig. Dagen går ud på at være i et socialt samvær og have det sjovt sammen i ærbødig respekt for, ildsjælen i den grønne trøje ikke er mere.

- Vi kendte alle Tommy. Nogle har spillet sammen med ham. Vi var jævnaldrende, lyder det fra et femkløver af mænd i gang med tredje halvleg i forsøget på at overbevise sig selv om, at de vandt finalen, men det gjorde de ikke.

De tabte, og det gør heller ikke noget. Det er mødet med gamle venner fra Hørup og Aarhus, og hvor de allesammen kommer fra, der tæller.