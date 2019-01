Tom præstegård blev solgt i tredje omgang

Efter to forgæves udbudsrunder er det nu lykkedes Sottrup Menighedsråd at få deres tomme præstegård solgt.

Vester Sottrup: Tredje gang blev lykkens gang for Sottrup Menighedsråd. Deres tomme præstegård er her i begyndelsen af året blevet solgt.

- Det er en ung børnefamilie, der flytter ind. Hun er barnefødt i Vester Sottrup og vender hjem efter nogle år i Sønderborg, fortæller ejendomsmægler Kjeld Faaborg, Estate i Gråsten, der har stået for salget.

Familien har købt den 236 kvadratmeter store præstegård for 1,9 millioner kroner og rykker ind 1. marts. Menighedsrådet havde ellers meldt ud, at den ville have mindst 2,2 millioner kroner.

- Det er en okay pris. 2,2 var i overkanten specielt, når man tænker på, at varmeregningen har været til den store side og boligen lidt større end en almindelig børnefamilie efterspørger. Jeg havde selv tænkt to millioner, siger Kjeld Faaborg, som samtidig oplyser, at køber vil installere en varmepumpe for nedbringe en varmeregning på årligt 40.000 kroner.

Menighedsrådet meldte i august ud, at den ville af med præstegården. Den har stået tom, siden sognepræst Vibeke von Oldenburg flyttede med sin familie i anledning af, at Sottrup og Nybøl Sogne blev slået sammen til ét pastorat.