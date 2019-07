Sønderborg: En 44-årig mand fra Sønderborg-området lod sig søndag aften overmande af tørst til Ringriderfesten i Sønderborg, hvilket resulterede i en anholdelse.

Klokken 20.14 modtog politiet en anmeldelse om, at manden havde rakt ind over en bardisk ved hesteskoen, hvorefter han tog og senere drak tre flasker Mokaï til en værdi af 150 kroner uden at betale for disse. Den 44-årige mand blev tilbageholdt på stedet og sigtet for sin gerning./CTN