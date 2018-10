Sønderborg: Der er udsolgt hver gang, der er bierfest ude i lokalsamfundene på Als og Sundeved. Bare ikke i Sønderborg.

Næsten hver en lille by i Sønderborg-området med respekt for sig selv behøver ikke de store annoncekroner for at få udsolgt til en hæsblæsende aften med tyrolermusik og "Wienerschnitzel mit alles" Det sørger gode ambassadører for. De har hver sit bord, og deres mobiltelefoner er rødglødende, når billetsalget åbner.

Det var igen tilfældet lørdag i den forgangne weekend både i Broager og i Fynshav, hvor der var ikke færre end i omegnen af 700 bierfest-entusiaster hvert sted.

Den kommende fredag var det planen, at Penny Lane i Store Rådhusgade i samarbejde med Top Seven skulle afvikle bierfest i håndboldarenaen Skansen, men der bliver ingen bierfest. Tørsten er slukket i Sønderborg.

Henrik Gregers Hansen fra Penny Lane oplyser, at arrangementet er aflyst på grund af svigtende billetsalg.

- Vi kunne have gennemført, men vil ikke give dem, som har købt en billet, en dårlig oplevelse, fortæller han. De har så fået pengene tilbage.

Den 20. oktober 2017 festede 1100 personer i Skansen, hvor Top Seven spillede til oktoberfest og samtidig markerede sit 25 års jubilæum. Derfor var det tanken, at Top Seven skulle spille syv timers non stop live musik - tre af timerne på tysk.

Der var gjort plads til 1350 gæster i lederhosen og dirndl tyrolerkjoler i Skansen, som i dagens anledning skulle være pyntet i oktoberfestfarver fra gulv til loft.

- Vi må erkende, at markedet med bierfester lige nu er mættet, men vi havde kun en dato at vælge imellem, og det var altså for tæt på Broager og Fynshav, konkluderer Henrik Gregers Hansen. Han mener også, at bierfest-entusiaster, som er vant til at komme et bestemt sted, vælger det først.