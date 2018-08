Tørlægning udskudt: Afvandings-projekt er stoppet af klage

SKOVMOSE: Den såkaldte økonomiske partsfordeling af det økonomiske ansvar for afvandingen af Skovmose er forkastet. En taksationskommission har tilbagevist den økonomiske ansvarsfordeling blandt husejerne til fornyet behandling i kommunen. Dermed er afvandingen i det hårdt plagede sommerhusområde skudt ud i det uvisse. Klagevejen er på ny åbnet for sommerhusejerne, ligesom de denne gang har fået held af at sætte en stopper for projektet ved at føre sagen for taksationskommissionen. Det er en gevaldig begmand til kommunen, der havde regnet med, at det økonomiske ansvar kunne fordeles her i sensommeren. Derefter skulle den resterende del af afvandingsprojektet til seks millioner kroner gå sin gang.

- Det er skide træls. Jeg undrer mig over den måde, kommissionen har fældet sin afgørelse på. De burde fortælle os, hvordan vi så skal lave fordelingen, så vi kan komme med et nyt forslag, når de ikke er tilfredse med det, vi hidtil har lavet. Vi må erkende, afvandingen af Skovmose trækker yderligere ud, siger borgmester Erik Lauritzen, S.

- Der er ingen anden udvej end at opgive at gennemføre afvandingen ved hjælp af vandløbsloven og i stedet tage den højere lovgivning til hjælp ved at henvende sig til Christiansborg og føre afgørelsen opad i systemet, så vi kan få en løsning. Kommunen har brugt uduelig rådgivning og må påtage sig et ansvar for hele miséren. Situationen er beskæmmende. Det må løses ved, kommunen og grundejerne betaler i fællesskab, siger formand i den største grundejerforening, Henning Jepsen, der mener, kommunen må strække sig vidt for at få løst den fastlåste situation, den selv har bragt grundejerne i ved at holde fast i vandløbsloven.

Anvendelsen af vandløbsloven har ofte været kritiseret, fordi den er beregnet på få lodsejeres samarbejde om et vandløb og ikke på 727 grundejere, der altid vil udløse en eller flere klager. De første skybrud satte Skovmose under vand flere gange i 2011. Siden har der været arbejdet på afvanding. Kommunen bekostede i starten af året en udvidelse af landkanal L69 som det offentliges del af ansvaret mod, grundejerne garanterede selv at påtage sig resten af projektet. Det er nu udskudt på uvis tid.