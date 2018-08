Tørken vil reducere indtjeningen i korn- og foderstofselskab

- Vi har aldrig oplevet noget lignende før. For alle er det her et ekstremt anstrengende og udfordrende år. Landbruget var ellers ved at komme lidt mere på fode, og så får den sådan en på bærret. Det er ærgerligt, siger Hans Otto Ewers.

Sønderborg: Høsttid er normalt en travl og spændende tid hos korn- og foderstofselskabet Brødr. Ewers A/S med hovedsæde i Sønderborg. I år er der også nok at se til, men humøret er ikke helt så højt som ellers, fordi landmændenes økonomi visner i sommervarmen.

Gør krise endnu værre

Landmændene kommer til at mangle afgrøder at sælge og som foder til dyrene. Konkret vil det betyde, at Brødr. Ewers kommer til at sælge mere erstatning for grovfoder til landmændene.

På den anden side får selskabet ikke så meget korn ind som sædvanligt, som den behandler og sælger. Det værste for selskabet er dog, at mange landmænd får svært ved at holde deres budgetter på grund af tørken.

- Betalingsevnen vil blive mere spændt, og det vil påvirke os negativt. Vi vil få flere tab på debitorer, ligesom det vil betyde en nedgang på den animalske produktion, som betyder, vi sælger mindre, siger Claus Ewers.

20 konkurser har allerede ramt Dansk Landbrug alene i juni, hvilket er dobbelt så mange som samme periode sidste år. Konkurserne skyldes hovedsageligt et dårligt 2017. Det er især svine- og kvægproducenter, branchen forventer vil stoppe på grund af tørken.

- De næste uger bliver ekstremt vigtige. For hvilken betydning får tørken for etableringen af nye afgrøder, siger Hans Otto Ewers og nævner raps, der skal sås om 10-14 dage.