Tørken stopper ikke fodboldkampe

Sønderborg: Juniorspillere og seniorer kan ånde lettet op. Tørken hen over sommeren får ikke betydning for de kommende kampe på Sønderborg Kommunes fodboldbaner.

- Vi lukker ikke nogen baner i denne efterårssæson, og vi kommer heller ikke til det, fastslår Lars Andersen, ansvarlig for drift af udendørs idrætsanlæg i Sønderborg.

I sidste uge meldte Haderslev Kommune ud, at de så sig nødsaget til at lukke ned for al træning og planlagte kampe på deres kommunale græsanlæg på ubestemt tid. Årsagen er mangel på vand, der har givet knastørre baner og visnet græs.

Men så vidt går Sønderborg Kommune ikke, selvom vejrsituation har været den samme udfordring som i Haderslev.

- Vi har ikke haft nogen intern diskussion (i Sønderborg Kommune - red.) på noget tidspunkt, hvorvidt vi skal lukke ned for antallet af baner. Den faglige vurdering, som de har haft i Haderslev Kommune, er ikke den samme som her i Sønderborg, siger Lars Andersen.