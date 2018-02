Tøndeslagning trak tumlinge til

SØNDERBORG: Det væltede ind med børn og voksne, da Sønderborghus traditionen tro arrangerede fastelavn med tøndeslagning og bagværk. 173 betalende ynglinge indfandt sig til pyntning af fastelavnsboller, udklædning, ansigtsmaling og den traditionsrige tøndeslagning, så alle drog udmattede hjem efter at have fejret den farverige fest.

- Vi er altid til fastelavnsfest et eller andet sted. Det skal til, siger Maja Hansen, der holder øje med en lidt træt søn i Star Wars kostume.

Her er hele modepaletten af prinsesser, kattedyr, hulk, superhelte og Harry Potter figurer. Butikkerne har kronede dage, for de fleste har købt udklædningen de gængse steder. Børnene går ikke så meget op i, om de ligner hinanden. Det væsentlige er at være med og slå tønden med staven.

- Jeg har lavet min datters Oline kostume selv, fortæller Gitte Nielsen stolt.

Datteren Maja er i knaldrødt antræk og venter på, det bliver hendes tur. Imens er der et par af børnene, der benytter lejligheden til at give hinanden et dask med fastelavnsriset. Trætheden er ved at melde sig, men man skulle være et skarn om ikke, man kan slå til tønden en sidste gang.

Noah på fem år bliver den første kattekonge. Han kommer stolt tilbage i Batmand antræk og Spiderman malet i ansigtet og krone på hovedet. Så er dagen reddet.