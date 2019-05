Tømmerflåde, demonstration og march for klimaet

- Vi følger den og hinanden hen ad havnen for at sætte kræve at denne klimakrise, som vi står i, tages alvorligt, og at politikerne skal stoppe med at benægte, men handle mere på området, siger medarrangør Rasmus Madsen.

Landsdækkende klimamarch

Et netværk af borgere står lørdag for Folkets Klimamarch. Det foregår i hele landet lørdag - også i Sønderborg. Marchen begynder kl. 13. fra Sønderborg Rådhus, hvor der marcheres for klimaet og menneskeheden. - Klimakrisen er over os, og vi har travlt. Derfor skal klima være det vigtigste emne under den kommende valgkamp. Lad os vise folketingskandidaterne, at vi vil have handling nu. Vi samles for at vise opbakning til alle politikere, der tør tage de modige beslutninger, der skal til for at sikre de bedst mulige levevilkår for folk på jorden, lyder det fra arrangørerne i en pressemeddelelse. Vært ved lørdagens klimamarch er Henrik Dreyer fra Dybbøl, der var deltager i DR1 programmet 'Alene i vildmarken' 2019. Ambassadør er revydirektør Leif Maibom, der er musik ved folketingspolitiker Benny Engelbrecht (S) samt tale ved digter og filosof Allan Madsen. Se mere her:

https://www.facebook.com/events/2439151616115945/

https://www.facebook.com/events/338665823453608/355235831796607/