Tøjtrio og LY Copenhagen indtager Sønderborg

Tre driftige lokale unge åbner 1. marts tøjforretningen LY Copenhagen i Citykrydset i Sønderborg. Det hele begyndte med en webshop for et par år siden.

Sønderborg: Normalt er det sådan, at de fysiske butikker forsvinder i takt med, at nethandlen vinder frem. Men tre unge fra Sønderborg åbner nu tøjforretningen LY Copenhagen i Perlegade 21 i Citykrydset, hvor der tidligere var boghandel.

- Vi skulle flytte fra iværksætterkontoret og have nye lokaler til vores websalg, og så var det, at vi tænke: Hvorfor ikke gøre det mere synligt ved at åbne en fysisk butik, forklarer grundlægger 21-årige Adam Ferati, der har 20-årige Andreas D. Pedersen som kompagnon. Han er lærling på Danfoss, hvor han arbejder med udvikling. Desuden er 22-årige Christina Spek ansat som blandt andet marketingansvarlig og som uddannet multimediedesigner ansvarlig for webbutikkens site.

Det var med den, det hele begyndte tilbage i 2016.

- Og vi lancerer i øvrigt snart en helt ny webside, tilføjer hun.