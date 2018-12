To unge indbrudstyve forlod retten med stærkt gule kort

Dyvig Badehotel fik stjålet opdækning med Flora Danica porcellæn og Robbe Berking sølvbestik til en samlet pris af flere hundrede tusinde kroner natten til 1. februar, og gerningsmændene fik et års og seks måneders samt to års og seks måneders betinget og ubetinget fængsel ved Retten i Sønderborg tirsdag. Arkivfoto

Betingede domme for omfattende indbrudstyveri satte tirsdag middag to unge mænd på 17 og 19 år på fri fod, men det var med løftede pegefingre om ikke at komme igen, for så går det ligesom deres 23-årige medsammensvorne, der fik to års og seks måneders fængsel.

SØNDERBORG: Betinget fængsel på henholdsvis tre måneder og et år samt afsoningen af yderligere et halvt år under varetægtsfængsling gjorde tirsdag middag en 17-årig og en 19-årig kammerat til frie mænd efter domme for omfattende indbrudstyveri ved Retten i Sønderborg. Dommer Lone Staugaaard lagde ikke skjul på, de forholdsvist milde straffe skyldes, de to er unge og for retten for første gang. Håbet er, de ikke kommer igen. De fik bøder på henholdsvis 30.000 og 39.000 kroner. - Det er indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed. Det er det gule kort, sagde dommeren til især den smilende 19-årige, der var glad for at slippe for de betjente, der havde gelejdet ham ind i retten og overlod ham til familien. Det afskrækkende eksempel er deres kammerat 23-årige Kenny Neidhardt Jepsen, der fik to års og seks måneders fængsel for indbrud, hæleri, færdselsforseelser og en ubetalt taxaregning. Han havde betingede domme "i banken" og slap derfor ikke så nådigt, hvorfor han ankede dommen på stedet. De to yngste modtog begge deres dom.

Samfundstjeneste Den 19-årige indbrudstyv kunne tirsdag forlade retten som en fri mand, fordi han har afsonet ubetinget fængsel på et halvt år under varetægtsfængslingen. Derudover fik han en betinget dom på et år med en prøvetid på to år og samfundstjeneste i 200 timer. Han skal under tilsyn af kriminalforsorgen, der tager stilling til, om han skal i behandling for stof- og alkoholmisbrug. Han frakendes kørekortet i tre år. Den 17-årige får tre måneders betinget fængsel med en prøvetid på et år. Han er under tilsyn af kommunen, der skal forsøge at få ham på rette spor med uddannelse og job behandling for misbrug. Han kommer under tilsyn af kriminalforsorgen, når han fylder 18 år. Kenny Neidhardt Jepsen afsoner to års og seks måneders fængsel. Han skal betale erstatning for hælervarer og tyvekoster til et betragteligt, men endnu ikke fastsat beløb. Han ankede dommen.

Stjal opdækningen Den 23-årige og den 19-årige indrømmede natten til den 1. februar at have skaffet sig adgang til den yngstes tidligere arbejdsplads Dyvig Badehotel, hvor de stjal et Flora Danica stel i en montre samt opdækning på bordet inklusive Robbe Berking sølvbestik til 60 personer til en opgjort samlet værdi af 300-400.000 kroner. Kenny Jepsen har forklaret, han var påvirket, og derfor ikke kunne huske, om de også havde stjålet et Rolex ur, en Kay Bojesen elefant og en porcelænsterrin. De er ikke kommet ind ad hoveddøren. Den var låst, har et vidne forklaret. Erstatningskravet fra badehotellet er højere end det i anklageskriftet nævnte beløb. Sønderby Strand Camping på Kegnæs fik besøg af de to indbrudstyve sent om aftenen 24. marts. Her blev stjålet 179 pakker cigaretter, cerutter, tobak og lightere for i alt 8000 kroner. Campingpladsindehaveren så to gerningsmænd i lyset fra kasseapparatet. På en adresse på Ahlefeldvej i Gråsten stjal de to ældste 16. april om aftenen seks Arne Jacobsen 7'er stole og en PH bordlampe til en samlet værdi af 23.627 kroner. De blev set af en nabo, men det er ikke bevist, den 17-årige var til stede som tredje mand, da vidnet beskrev chaufføren som lyshåret.

Pengeskabstransport Fælden klappede, da trekløveret 29. juni tidligt om morgenen stjal et pengeskab på Nørherredhus og transporterede det på en trailer til Morbærhegnet i Sønderborg. Flere så transporten og ringede til politiet, hvorefter Kenny Jepsen blev anholdt og varetægtsfængslet. Her erkendte han en lang række indbrud. Han blev frikendt for at have blokeret en politipatrulje og kaldt betjentene fucking pansersvin. Den 17-årige er kendt skyldig i at have taget flasker i Føtex og tjene penge ved at køre dem igennem flaskeautomaten en ekstra gang. Han har flere gange været i selskab med de to ældre under deres indbrudstyveri. Blandt andet har han kørt bil uden at have kørekort. Han blev frakendt sit knallertkørekort i to år.