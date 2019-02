Sønderborg: To unge butikstyve blev afsløret i løbet af tirsdagen.

En kun 15-årig pige blev tilbageholdt i varehuset Føtex, efter hun forsøgte at stjæle makeup og smykker til 614 kroner. Efter afsløringen gjorde hun udfald og modstand. Efter en afhøring hos politiet blev hun afleveret til forældrene, og samtidig er de sociale myndigheder også blevet informeret.

Tæt på midnat blev en 17-årig dreng taget for butikstyveri i Bilka. Han forsøgte at stjæle to æsker med pokemon kort - der tilsyneladende stadig er populære - til 498 kroner. /TAC