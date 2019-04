To ud af tre partier forpligter sig til Als-Fyn bro

Nils Sjøberg (R) ville samle alle folketingskandidater i Sønderborg-området til et møde om Als-Fyn broen. Seks partier dukkede op og af dem ville halvdelen forpligte sig til at kæmpe for broen i næste valgperiode. Kandidater fra Danmarks tre største partier dukkede ikke op, men har erklæret sig enige i det tværpolitiske projekt.

Jeg er forundret over, at de ikke kan se de miljømæssige forbedringer, som broen vil give. Den vil reducere støjgener, CO2-udledning og transporttiden, fortæller Nils Sjøberg (R).

Repræsentanter fra seks partier dukkede op, og tre partier skrev under på erklæringen. Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige var enige om, at en Als-Fyn bro er dét infrastrukturprojekt i regionen, som de vil lægge mest vægt på.

På et møde onsdag aften var en række folketingskandidater fra Sønderborg-området til møde om Als-Fyn broen. Målet var at nå til enighed om en fælles udtalelse om at kæmpe for en Als-Fyn bro - uanset hvem, der ender i Folketinget eller sidder i regeringen efter valget.

Sønderborg: Det lykkedes ikke for den radikale Niels Sjøberg at opnå politisk enighed blandt alle politiske partiers lokale kandidater om at arbejde for en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

En 11 kilometer lang bro og 50 kilometer motorvej koster cirka 22,4 milliarder kroner. Omkring halvdelen af Als-Fyn broen kan brugerfinansieres og så skal staten eller en anden investor sørge for cirka 10,4 milliarder kroner. Broen vil give et afkast til samfundsøkonomien på 5,5 procent. Vejdirektoratet udgav i marts en rapport om broens potentiale. Ifølge deres beregninger vil 17.000 biler krydse broen dagligt, og det vil aflaste trafikken med 10-20 procent på E45 mellem Kolding og Kliplev. Trafikken over Lillebæltsbroen vil aflastes med ni procent og Den Fynske Motorvej aflastes med ti procent. Broprojektet aflaster flere områder og kan derfor kaldes "robust infrastruktur". - Vejdirektoratet er på udkig efter robust infrastruktur, så det bliver nemmere at komme rundt i landet. For at aflaste trafikken er der behov for flere udgange - ligesom et rævehul, forklarede Jes Ellehauge Schwartz-Hansen. Han er sekretariatschef for AlsFynBroen og deltog i mødet for at informere folketingskandidaterne om den nuværende status for broen. Med broen vil borgere årligt spare 4,6 millioner timers rejsetid om året ifølge en undersøgelse fra COWI, og det er tid hvor biler og lastbiler ikke skal forbrænde benzin og diesel. - Når det handler om støj, uheld, CO2- og partikelforurening, så vil broen groft sagt være mere positiv i forhold til det nuværende niveau, fortalte Jes Ellehauge Schwartz-Hansen til folketingskandidaterne.

6 ud af 9 partier siger ja

Nye Borgerlige var med til at skrive under på aftalen til mødet:

- Jeg kan skrive under på den aftale med bind for øjnene, for jeg har selv skrevet Als-Fyn broen ind i vores partiprogram, sagde Per Frostholm (NB) til mødet. Han er transportordfører for Nye Borgerlige og stiller op til Folketinget i Kolding.

Hverken Socialdemokratiet, Venstre eller Dansk Folkeparti mødte op, men folketingskandidater fra partierne har tilkendegivet deres støtte til broen og det tværpolitiske samarbejde:

- Det er godt at der er endnu flere, som arbejder for en Als-Fyn bro. Bennys, Jans og mit eget parti er positivt indstillet og jeg håber, at de kan være med til at få deres respektive partier til at arbejde for at binde Als og Fyn sammen med en bro, fortæller sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Enhedslisten, SF og Alternativet ville gerne have skrevet under på at forbedre sønderjysk infrastruktur generelt, men ikke med broen som hovedfokus. Hos dem står den kollektive trafik forrest i køen, og det kan broen have en skadelig effekt på:

- Konsekvensen for broen vil være, at man nedlægger jernbanedriften i Sønderborg. Desuden vil motorvejen gøre hele Als til en gennemfartsvej og være ødelæggende for miljøet omkring Svanninge Bakker og Horne Land på Fyn, siger Henrik Boye (SF), som er folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti.