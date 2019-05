SØNDERBORG: En 47-årig mand blev natten til søndag klokken 01.53 taget i at urinere op ad en husfacade på Rådhusgade. Lidt senere klokken 02.05 blev en 27-årig mand også taget i at urinere offentligt ved en trappeskakt på Rådhustorvet. Begge mænd fik en bøde for deres vandladning.