To sjæle og fire fødder vil hjælpe Nordborg

Fodplejer Marianne Andersen og hendes søster Helene Poulsen er gået sammen om Nordals Fodpleje & Wellness i Storegade i Nordborg - også for at hjælpe det område, de er vokset op i.

Nordborg: Da Marianne Andersen for et par måneder siden sad med en stand på apoteket i Nordborg, fik hun pludselig en idé.

- Jeg blev spurgt, om jeg ikke ville leje nogle lokaler. Og så fandt jeg ud af, at vi havde mulighed for at få dette her sat i stand af udlejeren, som i forvejen har flere ejendomme i byen, fortæller Marianne og slår ud med armene i nyrenoverede lokaler i Storegade 10. Her har senest været forretningen Kaktus Interieur, men fredag 14. december er der fra kl. 14.00 reception for Nordals Fodpleje & Wellness.

- Vi har knoklet for at blive færdige, tilføjer Marianne, som ikke var længe om at få lokket sin søster, Helene Poulsen, med på idéen om at blive selvstændig med egen forretning midt i Nordborg.