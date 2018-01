To nye stenrev skal tiltrække marsvin

2600 kubikmeter sten er blevet placeret på havbunden ud for Als i forbindelse med det hidtil største danske forskningsprojekt om ral-stenrevs betydning for havmiljøet.

Als: Siden 2012 har foreningen Als Stenrev genetableret 19 stenrev omkring Als. I sidste uge blev endnu et projekt afsluttet i havet. Det er DTU Aqua, som i samarbejde med DCE, Aarhus Universitet samt foreningen Als Stenrev, der har etableret to ral-stenrev ud for Vemmingbund og Stenholt i Sønderskoven. De første stenrev er lavet med større sten, mens de to nye er lavet med mindre sten, som er som mellem 8 og 30 centimeter.

Stenrevene omkring Als forsvandt, da man fiskede sten op af vandet for at bruge stenene til byggerier. Dermed forsvandt fiskenes levesteder. Stenfiskeri har været forbudt siden 2010, men man må stadig fiske efter ral på havbunden.

- Man har anerkendt, at kampesten skal beskyttes, men mindre sten er ikke beskyttet i samme grad, og derfor vil vi gerne kende effekten af stenrev med mindre sten, siger seniorforsker Jon C. Svendsen, der er projektleder for DTU Aqua på det toårige forskningsprojekt.

DTU Aqua vil undersøge, hvad ral-stenrevene betyder for fisk samt for forekomsten af marsvin. Det forventes, at de nye rev vil tiltrække gydende sild.

- Når sildene gyder, så fungerer æggene som madpakker, som tiltrækker masser af fisk og i sidste ende marsvin, siger Bo Mammen Kruse, der er biolog ved Als Stenrev.