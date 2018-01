To mistænkelige i gågaden

Sønderborg: Politiet fik søndag kl.18.30 en besked om, at der var observeret to mistænkelige personer gående rundt omkring Juhls Bolighus i Perlegade. Det viste sig at være to unge mænd fra lokalområdet på henholdsvis 25 og 16 år. Der var dog ikke noget at komme efter, da politiet kontaktede dem.