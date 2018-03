To danske krimiforfattere kommer forbi

Sønderborg: Brecklings Bogcafe får fint besøg næste gang, som er søndag den 8. april klokken 14. De prisvindene kriminalforfattere Jesper Stein og Thomas Rydahl kommer forbi Comwell. - Jeg er ret så stolt af at kunne præsenter disse forfattere, siger Allan Breckling i en pressemeddelelse.

Jesper Stein har en dyb indsigt i poliitiets arbejde - da han bl.a også har været kriminal-reporter på Jyllands-Posten.

De fem bøger, han har skrevet om undercover politimanden Axel Steen, bliver filmatiseret og i disse dage leder man efter den skuespiller, der skal spille hovedrollen. Thomas Rydahl er lige nu gået i skrive-skjul - da han er ved at skrive en ny spændende roman om selveste H.C. Andersen som privatdetektiv. Men han blev landskendt og prisvinder på sine fascinerende krimi-romaner "Eremitten" og "De savnede" om den bitre og småsure Erhard Jørgensen, der lever af at køre taxa og opspore forsvundne hunde og katte, men som naturligvis bliver indblandet i grumme forbrydelser. Disse bøger bliver også filmatiserede med Jesper Christensen som hovedpersonen i de indtil nu fascinerende kriminalromaner. Om dette og om det omfattende arbejde som forfatter fortæller de to forfattere i en åben debat med bogcafeens gæster.

Ingen af de to har været i Sønderborg og glæder sig ifølge Allan Breckling meget til at fortælle om deres arbejde som forfattere og til at møde by og publikum på bogcafeen.

- Der er frit spil under debatten, lover mr. bogcafé Allan Breckling.

Billetbestilling på 5240 6616 eller ved. www.lof-syd.dk