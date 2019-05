To blev dømt og én gik helt fri i Umbrella-sag

Børneporno-video

I maj 2015 gik en dengang 15-årig pige med en jævnaldrende dreng hjem fra en fest. Fire drenge sluttede sig senere til dem. Der blev optaget to videoer med seksuelt indhold, som er dybt krænkende og ydmygende for den unge pige. Hun var vidende om videooptagelsen, men var klart af den opfattelse, den var privat og ville blive slettet. Få dage senere blev den delt på Facebook via Messenger af to af fyrene. I september 2015 anmeldte pigen spredningen af videoen til politiet, der var lang tid om at få etableret et samarbejde med Danmarks særlige Center for Cybercrime. Det skete, efter dansk politi var blevet gjort opmærksom på, videoen også florerede i USA, hvor Facebook ifølge amerikansk lovgivning er forpligtet til at reagere på spredning af indhold af børnepornografisk karakter. Der er rejst over 1000 sager i Danmark, hvor prøvesager har fastlagt strafferammen på 5000 kroner til den forurettede pige og 1000 kroner til den forurettede dreng, hver gang videoen er blevet delt. Er den delt i grupper øges erstatningsbeløbet efter gruppens størrelse. Tiltalerne går på, om der har været tale om bevidst og fortsætlig deling af børnepornografisk materiale. Da skal den anklagede have vidst, personerne på videoen var under 18 år og valgt at dele den alligevel. Anklageskriftet indeholder også forhold om spredning af privat indhold, der bør unddrages offentligheden samt krænkelse af blufærdigheden hos dem, man sender videoen til. Tiltaleforholdene er indeholdt i straffelovens § 235 stk. 1 og stk. 2, § 232 og §264d. Forurettedes bistandsadvokat Miriam Michaelsen deltog i nogle af retsmøderne på vegne af sin klient og fremfører erstatningskravene. Den forurettede pige er offer for det, der kaldes victim blaming og har fået ødelagt sit liv af delingen af videoen, hvor hendes navn er nævnt. Pigen er i psykologisk behandling.