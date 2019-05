SØNDERBORG: Torsdag aften klokken 22.43 skete der et færdselsuheld på Alssundbroen. I østgående retning kørte to parter i forbindelse med et vognbaneskift sammen. Den ene bil med en 28-årig mand fra Aabenraa kørte op i den anden bil med en 50-årig kvinde, og de ryger derefter ind i autoværnet.

Ifølge vagtchef Nikolaj Hølmkjær hos Syd- og Sønderjyllands Politi er ingen kommet noget til i uheldet, men de to biler er formentlig totalskadet, ligesom autoværnet er voldsomt beskadiget.