- Det har været lidt af en rutsjetur at arbejde med projektet igennem mere end to år, så jeg er glad i dag, fortæller Peter Westergaard Sørensen, som har været ansat på stedet siden 2015.

Fredag formiddag var der reception for åbningen af gårdbutikken i Sjellerup, og både medarbejdere på det beskyttede værksted, brugere og repræsentanter for Sønderborg Kommune var med til arrangementet.

Guderup: - Det er en fornøjelse at kunne åbne butikken, det er fedt at få det i mål efter så lang tid, siger Peter Westergaard Sørensen, leder hos SAABU Naturværksted.

Jeg håber, at der bliver et stort salg.

Peter Westergaard Sørensen (i baggrunden) er glad for, at det er lykkedes at få gårdbutikken i gang. Foto: Timo Battefeld

Politisk strid

For to år siden fik han ideen om, at værkstedets høst og produktion af honning, gelé og marmelade på grunden også skulle sælges for offentligheden. 1 mio. kr. har det kostet at indrette faciliteterne til et nyt køkken og en butik efter en bevilling fra Socialudvalget.

- Der har været meget fokus omkring håndteringen af hygiejne af salgsprodukterne, og det er der helt styr på i dag, siger Peter Westergaard Sørensen.

I efteråret 2017 blev netop spørgsmålet om hygiejne et politisk spørgsmål i byrådet, hvor Peter Jørgensen (V), daværende næstformand i Socialudvalget, spurgte, om der var grundlag for salg og tjek på fødevaresikkerheden.

- Er der et kundegrundlag? Stedet ligger ret afsides. Hvordan vil man sikre hygiejnen? Vi skulle jo nødig, at nogen bliver syge efter at have købt et produkt, spurgte han i udvalget september 2017.

Peter Westergaard Sørensen afviste dengang problemer med hygiejne, og at projektet vil blive en konkurrent til øvrige gårdbutikker på Als. Naturværkstedets gårdbutik skal primært sælge til turister, der overnatter på naturværkstedets nye bålhytte med shelter, eller som færdes på de nærliggende ride- og vandrestier.

- Desuden har naturværkstedet allerede i dag salg af honning, blandt andet i Brugsen i Hørup, forklarede han.