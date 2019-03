To-årig dreng brændte fødder på grillkul: Havnemester er frifundet

Havnemester Erling Jensen fra Dyvig Bådelaug var ikke ansvarlig for, at en lille dreng i august blev forbrændt på fødderne i en bunke sand blandet med varmt kul og aske ved lystbådehavnen.

Sønderborg: Der går en lille dreng på nu tre år rundt med kompressionsbind på fødderne, fordi han søndag 5. august blev alvorligt forbrændt, da han klokken 14.30 hoppede ned i en sandbunke ved Dyvig Bådelaug.

Bunken hælder havnemester Erling Jensen hver dag aske i fra gårsdagens grill ved havnen. Men det var ikke varm aske eller glødende kul fra Dyvig Bådelaugs fællesgrill, der var årsag til, at den dengang toårige dreng blev forbrændt på fødderne op til anklerne. Det slog dommer Kristin Bergh fast i Retten i Sønderborg, hvor også anklager Trine Schjødt, efter bevisførelsen påstod, at havnemesteren skulle frifindes. Så det blev han.

Andre må have hældt glødende kul i sandbunken den lørdag aften før - eller på et tidspunkt søndag før klokken 14.30. For havnemesteren følger en fast procedure med at tænde fællesgrillen hver eftermiddag 16-16.30. Umiddelbart inden tømmer han grillen for aske fra aftenen før. Sådan foregik det også lørdag 4. august.

- Det er en del af mit ansvar at tænde grillen op til gæstesejlerne, forklarede den 61-årige havnemester i retten. Han tændte grillkul op, der kunne dække halvdelen af grillen - så der var varme kul på et område på cirka en meter gange en halv meter.

- Men før det smider jeg asken fra dagen før i den sandbunke. Det aske har ligget i en åben grill i næsten 24 timer, og det bliver ikke dækket til med sand. Det gør jeg aldrig, og der køres ikke varme kul væk. Det giver ingen mening, sagde Erling Jensen i retten. Han afviste, at der kunne være tændt op til søndag middag også - og at der kunne være varme kul derfra. Der tændes aldrig op til middag - kun til aften, forklarede han.