Sønderborg: Torsdag klokken 12.00 åbner Byfesten i Sønderborg for årets fest på Ringriderpladsen i Sønderborg. Kjærs Tivoli står for karrusellerne for børn og barnlige sjæle alle dagene.

Torsdag er der også bingo banko i det store telt klokken 13.30-14.00. Dørene åbnes klokken 9.30. Seks bingoplader koster 125 kroner ved indgangen.

Omkring klokken 15 ankommer motorcykel- og bilveterantræffet, som kører fra Hørup klokken 14.30. Der er start fra Hotel Baltic, og der køres via Søndre Landevej, Borgmester Andersens Vej, Frihedsalle, Hertug Hans Vej, Kongevej og Ringridervej. Klokken 15.30 kåres de flotteste motorcykler og biler.

Om aftenen er der musik for de unge i det store telt. Årets navne er Pattesutter, Ude af Kontrol og Jamaika. Der er gratis adgang til pladsen, men det koster 200 kroner at komme ind til koncerten, der begynder klokken 20.00.

Fredag er der åbent på pladsen fra klokken 12.00, og Tip Top spiller i Eldorado-teltet fra klokken 21.00. Lørdag fortsætter festlighederne fra klokken 12.00, hvor det er dagen for årets damefrokost. Igen er det Tip Top, der spiller fra klokken 21.00.

Søndag er det den store familiedag, og pladsen åbner klokken 12.00. Der vil være ansigtsmaling, tryllekunstner, esport og forskellige aktiviteter, som Vidar-Ulkebøl Håndbold, Ulkebøl Gymnastik og Brydeklubben Alsia står for. Man kan også lave pandekager og andre spejderaktiviteter ved spejderne. På pladsen vil Sønderborg Brand & Redning samt politiet være til stede. Børneaktiviteterne foregår fra klokken 14.00. Pladsen lukker klokken 18.00.