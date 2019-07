Tirsdagskoncerter hitter for 23. år i træk

Hver tirsdag mellem den 25. juni og den 30. juli er Gartnerslugten propfyldt med folk, der nyder godt af gratis koncerter. Det er tre foreninger i Rinkenæs som hvert år står for løjerne.

Rinkenæs: Solskinnet lokkede omkring 400 mennesker til Gartnerslugten i Rinkenæs for at høre den næstsidste tirsdagskoncert for denne sommer.

Det er brandværnet, Rinkenæs Borger- og Familieforening og Rinkenæs Ungdoms- og Idrætsforening, der arrangerer festlighederne i parken, og det har de gjort i 23 år.

- Det kører meget på rutinen, når vi har gjort det i så mange år. Det eneste, der er blevet vanskeligere i de 23 år, er at søge om tilladelse til at holde arrangementerne. Vi bliver heldigvis rigtig godt modtaget af kommunen og forvaltningen, fortæller Kim Hansen fra Rinkenæs Frivillige Brandværn.

Han er med i styregruppen for parkunderholdningen og har været med til at finde bands, der vil give en gratis koncert, alle årene.

- Det sjove er, at når de først har spillet her på pladsen, så kan de ikke få armene ned og vil også være med næste år. Vi forsøger dog på at få mindst ét nyt band med hvert år, siger Kim Hansen.