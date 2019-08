Tina giver op: Fredag sælger hun ud af sit bagegrej

En tvist med A-kassen har sat en stopper for Tina Kristensens planer om at blive selvstændig. Hendes konditori i Augustenborg lukker.

Augustenborg: Det var en længe næret drøm, der gik i opfyldelse for Tina Kristensen, da hun i januar 2017 åbnede konditori i Bro ved Augustenborg. Tidligere havde hun lavet luksusflødeboller og bryllupskager i privaten i Dybbøl, men nu skulle fritidsbeskæftigelsen udsættes for den ultimative test: Kunne hun skabe sig et fuldtidsjob i egen virksomhed?

I dag er svaret nej. Tinas Konditori har fredag 2. august åben for sidste gang. Her sælger indehaveren ud af kager, chokoladeformer og andet bageudstyr.

- Økonomien er trægt. Jeg har ikke råd til at blive ved, forklarer hun.

Over 250 personer har kommenteret nyheden på virksomhedens facebookside. Langt de fleste begræder beslutningen.

- Men jeg kan jo ikke leve af kommentarer på Facebook. Der skal mere til, siger den snart forhenværende selvstændige, som samtidig også understreger, at der har været mange trofaste kunder.