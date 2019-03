Tiltale: Tre mænd bedrog både Telia og kunder

Med lidt held falder der senere tirsdag dom i en langvarig sag mod tre unge mænd, der er tiltalt for at have snydt Telia og telefonikunder for penge og overført dem til egne konti, efter de sidste vidner blev afhørt, og dokumentation fremlagt i retten.

SØNDERBORG: En 25-årig mand fra Sønderborg og to jævnaldrende får måske tirsdag afsluttet den Telia bedragerisag, der er kørt over et år ved Retten i Sønderborg. De tre mænd er tiltalt for at have snydt og bedraget Telia-kunder i små 100 forhold til mellem 20 og 45.000 kroner. De samlede forhold løber op i flere hundred tusinde kroner.

De blev alle bortvist, da bedrageriet blev opdaget. Det er sket i tidsrummet august til november 2015. Mandag blev nogle af de sidste vidner afhørt. Der måtte en serbokroatisk, en polsk og en arabisk tolk til at afhøre de tre af dem.

- Hver måned blev min regning højere og højere. Til sidst var jeg på otte abonnementer, sagde serbokroaten, der fik det forhøjede beløb refunderet, da der kom andet personale i Telia Sønderborg.

Det er gennemgående for sagerne, at telefoniabonnenterne har betalt for ydelser, de ikke har bestilt og heller ikke gjort brug af. Der er ryddet op i sagerne, og Telia har tilbagebetalt pengene, der løber op i betragtelige beløb.