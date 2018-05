Tillykke til hele Føtex' Thor

Sønderborg: Der var rød løber og limousine fra morgenstunden til Thor Mosegaard, da Føtex i Sønderborg fredag kunne fejre sin chefs 25 års jubilæum. Om eftermiddagen var venner, familie og kollegaer inviteret til reception i Brøggeriet.

Thor Mosegaard begyndte som varehuschef i Sønderborg i januar 2017 efter at have været mellemleder i Dansk Supermarked. Han er karrieremæssigt et produkt af Dansk Supermarked. Bilka Vejle er det sted, han har været længst med fem år. Her var Thor Mosegaard de sidste tre et halvt år sektionschef for friskvareområdet.

Privat bor han i Fredericia med sin kæreste Marianne, hendes 17-årige søn og hans egne drenge, Anton på 15 og Albert på 16 år.