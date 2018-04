Tilflyttere skal give gode råd til Sønderborg

Tirsdag og onsdag kommer to hold nye tilflyttere på besøg på Rådhustorvet. De skal fortælle om, hvordan det var at flytte til kommunen, og hvad de kunne ønske, at der blev ændret. Fokusgrupperne er et led i arbejdet mod en ny strategi for at få flere til at flytte til Sønderborg Kommune.

Sønderborg: I 2017 drejede 6831 personer nøglen om og flyttede fra Sønderjylland, og samme år flyttede kun 6017 til landsdelen. Det har været et problem i flere år, at der er flere, der flytter fra Sønderjylland, end der flytter til. I Sønderborg Kommune er man gået i gang med at arbejde på en ny bosætningsstrategi, der skal vende udviklingen og gerne træde i kraft fra 2019. Det første led er to fokusgruppeinterviews. Et interview med danske tilflyttere og et andet med internationale. Det første finder sted tirsdag på Rådhustorvet. Og selvom der er fokus på tilflytterne, er det også vigtigt at forebygge, at de flytter fra Sønderborg Kommune igen. - Det handler om at tiltrække, modtage og fastholde. Vi ved, at det er vigtigt, at den medfølgende ægtefælle også finder job. Hele familien skal på plads, ellers er der risiko for, at de flytter herfra, siger Tatjana Rode, der er bosætningskoordinator i Sønderborg Kommune.