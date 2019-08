Det udløste stormøder, talrige læserbreve og massiv presseomtale, da beboere og ansatte på Dalsmark Plejehjem fik at vide, at Sønderborg Kommune selv vil stå for driften. Arkivfoto: Timo Battefeld

Sønderborg Kommune kan ikke få svar på, om det var nødvendigt at fyre Danske Diakonhjem for selv at optage driften af Dalsmark Plejehjem i Rinkenæs.

Rinkenæs: I et halvt år har Sønderborg Kommune ventet på en afgørelse fra Ankestyrelsen, der enten kunne retfærdiggøre byrådets beslutning om at opsige driftsaftalen med Danske Diakonhjem eller kunne give dem en mulighed for at gøre beslutningen om. Nu er svaret der, og det er hverken fugl eller fisk: For kort fortalt skriver Ankestyrelsen til Sønderborg Kommune, at den ikke kan svare. Ankestyrelsen kan ikke udtale sig om, hvorvidt Sønderborg Kommunes driftsaftale med Danske Diakonhjem lovligt kan fortsætte. Ankestyrelsen kan heller ikke komme med en udtalelse om, hvorvidt byrådets beslutning om at hjemtage driften af Dalsmark Plejehjem var lovlig eller eje. Den kan dog konstatere, at beslutningen ikke fører til, at den vil rejse en tilsynssag over for Sønderborg Kommune.

Tre måneder, det kunne vi leve med. Men et halvt år, hvor vi bare har spildt tiden. Det er rigtigt ærgerligt. Stefan Lydal (DF), medlem af økonomiudvalget

Forventeligt Ankestyrelsen kan heller ikke komme med en udtalelse om, hvorvidt byrådets beslutning om at hjemtage driften af Dalsmark Plejehjem var lovlig eller ej. Den kan dog konstatere, at beslutningen ikke fører til, at den vil rejse en tilsynssag over for Sønderborg Kommune. Sidst, men ikke mindst, vægrer Ankestyrelsen sig ved at skulle svare på, om Sønderborg Kommune kan trække sin opsigelse af Danske Diakonhjem tilbage. "Det er det spørgsmål af aftaleretning karakter, der falder uden for Ankestyrelsens kompetence", er svaret. - Det kunne jeg have sagt fra starten. Det var spild af tid at spørge Ankestyrelsen, lyder kommentarer fra Stefan Lydal, (DF) medlem af økonomiudvalget. Han håber, at et flertal af byrådet nu kan blive enige om at annullere opsigelsen og lade Danske Diakonhjem fortsætte driften. - Ja, det var jo ikke overraskende. Vi har hele tiden været uforstående over for, hvad vi kunne få ud af at spørge Ankestyrelsen andet end, at man kunne parkere problemet for en tid, siger Peter Hansen (V), også medlem af økonomiudvalget. Venstre ønsker, at Danske Diakonhjem får lov at fortsætte. - Alternativet er et udbud, hvor vi lægger vægt på, at plejehjemmet skal drives som i dag og af nogle med mangeårig erfaring, siger Peter Hansen.

Diakonhjem klar Ankestyrelsen skriver i sit svar, at politikerne kan spørge Klagenævnet for Udbud om, hvorvidt nævnet helt eller delvis kan tage stilling i sagen. Det afviser både Venstre eller Dansk Folkeparti. Stephan Kleinschmidt fra Slesvigsk Parti afventer en orientering om sagen på økonomiudvalgets næste møde onsdag: -Hvis der er juridisk grundlag for det, ser vi også gerne, at Danske Diakonhjem fortsætter driften. Vi har hele tiden betvivlet, at det var nødvendigt at opsige samarbejde. Men da byrådet traf beslutningen, sagde alle faglige papirer noget andet, forklarer Stephan Kleinschmidt, som gerne vil sikre sig, at byrådet træffer en beslutning på et lovligt og tilbundsgående belyst grundlag. Emil Tang, direktør for Danske Diakonhjem, venter også på udfaldet af økonomiudvalgets drøftelse: - Vi forventer selvfølgelig, at Sønderborg Kommune nu meddeler os, at man gerne vil fortsætte samarbejdet. Vi er i hvert fald klar, siger han.