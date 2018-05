Til 1. maj med røde faner og røde sweaters

Guderup: De røde faner stod rankt udenfor, selvom de grå skyer ikke helt kunne holde regnen inde. Fanerne blev båret ind i forsamlingshuset og sat på plads i hullerne bagved talerstolen foran et stående publikum.

1. maj blev skudt i gang 'Hos Risa' i Guderup.

Rundstykkerne røg ned under lystig samtale. I baggrunden spillede bandet - højt nok til at man kunne høre det, og lavt nok til at man kunne udveksle et par ord med sidemanden eller genboen.

Borgmester Erik Lauritzen (S), klædt i rød sweater ligesom byrådsmedlemmet Jan Prokopek Jensen (S), var alle bordene rundt for at hilse på de fremmødte. Han var nummer to i talerækken, kun overhalet af Jørn Lehmann Petersen (S), medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, som skulle nå videre til et andet arrangement i Broager.

- Jeg skylder at sige et kæmpe tak til jer - for en flot valgkamp og et flot valgresultat i november. Det rørte mig meget, og det rører mig stadig, sagde Erik Lauritzen.

Ind imellem talerne var der sang og genopfyldninger af kaffen. En tradition blev næsten glemt i forbifarten, men så kom vognen med gammel dansk rullende.

- Skål, og god 1. maj!